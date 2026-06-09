ارتفعت حصيلة ضحايا التصعيد الإسرائيلي على لبنان منذ 2 مارس الماضي، إلى 3 آلاف و666 شهيدا و11 ألفا و321 جريحا، إثر تسجيل 29 شهيدا و133 جريحا خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، الثلاثاء، إن "الحصيلة التراكمية الإجمالية للعدوان منذ 2 مارس بلغت 3666 شهيدا و11321 جريحا".

وبذلك، تكون الوزارة سجلت 29 شهيدا و133 جريحا خلال آخر 24 ساعة، مقارنة بآخر حصيلة أعلنتها الاثنين وبلغت "3 آلاف و637 شهيدا و11 ألفا و188 جريحا".

ويتصاعد يوميا العدوان الإسرائيلي على لبنان، في خرق لوقف إطلاق النار الهش الساري منذ 17 أبريل الماضي، والذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل.

وتحتل إسرائيل مناطق في جنوب لبنان، بعضها منذ عقود، وأخرى منذ الحرب السابقة بين عامي 2023 و2024، فيما توغلت خلال العدوان الراهن لمسافة تزيد على 10 كيلومترات، في أعمق توغل لها منذ أكثر من 25 عاما، وتحديدا منذ انسحابها من الجنوب اللبناني عام 2000.

كما تحتل إسرائيل فلسطين وأراضي في سوريا، وترفض الانسحاب منها وقيام دولة فلسطينية مستقلة، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.