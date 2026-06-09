المفوضية الأوروبية تخطط لتوسيع نطاق الطاقة المتجددة في شمال أفريقيا

تهدف المفوضية الأوروبية، إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة للمناطق في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتوسيع نطاق توليد الطاقة المتجددة بشكل كبير في شمال أفريقيا والشرق الأوسط.

ويعتزم الاتحاد الأوروبي، حشد استثمارات تصل إلى 25 مليار يورو (28.9 مليار دولار) حتى عام 2035 "للمساهمة في تطوير 15 جيجاوات من سعة الطاقة المتجددة الجديدة"، وفقا لبيان صحفي نشر اليوم الثلاثاء.

وتأمل المفوضية، أن توفر هذه الاستثمارات أكثر من 100 ألف فرصة عمل في قطاعات الطاقة النظيفة.

ويجعل الإشعاع الشمسي القوي، والرياح المستقرة، والمساحات الشاسعة من الأراضي ذات الكثافة السكانية المنخفضة المنطقة ملائمة لتوليد الطاقة المتجددة.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي لشئون منطقة البحر الأبيض المتوسط، دوبرافكا شويتسا: "ومع ذلك، لا تزال العديد من دول البحر المتوسط تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري؛ مما يتركها عرضة لصدمات الأسعار، والتوترات الجيوسياسية، والتأخر في تحقيق الأهداف المناخية".

وأضافت: "في وقت يتسم بعدم اليقين الجيوسياسي، والطلب المتزايد على الطاقة، والضغوط المناخية المتزايدة، فإن إطلاق هذه الإمكانات يصب في المصلحة المشتركة لكل من الاتحاد الأوروبي وشركائه في جنوب البحر المتوسط".

وتهدف الاستثمارات في الطاقة الخضراء في منطقة البحر المتوسط إلى تحسين أمن الطاقة والقدرة التنافسية على المستوى الدولي، وبالتالي خفض الأسعار وتقلبات الأسعار في أوروبا أيضا.

وقال مفوض الطاقة بالاتحاد الأوروبي دان يورجنسن: "إن أزمة الطاقة الحالية تؤكد أن أمن الطاقة لا يمكن أن يعتمد فقط على تنويع واردات الوقود الأحفوري".

وأضاف أن هذه المبادرة "ستخدم مصلحة أوروبا والمنطقة معا في تقليل التعرض لصدمات أسعار الوقود الأحفوري".