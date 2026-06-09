للمرة الأولى منذ عام 2023، حققت ألمانيا فائضًا في ميزان تجارة الكهرباء خلال الربع الأول من 2026، حيث تجاوزت صادراتها وارداتها خلال الشهور الثلاثة الأولى من العام الجاري، لتتحول بذلك إلى مصدر صافٍ.

ففي الربع الأول من العام تراجعت واردات ألمانيا من الكهرباء بنسبة 15.5%، في حين ارتفعت صادراتها منها إلى الخارج بأكثر من 20%. وبذلك تمكن أكبر اقتصاد في أوروبا من تحقيق فائض صافٍ قدره 3.1 مليار كيلوواط ساعة.

وبشكل عام وصل حجم الكهرباء التي أنتجتها ألمانيا وضختها في شبكة الطاقة في الربع الأول من العام الحالي إلى 126.6 مليار كيلوواط ساعة، وجاء أكثر من نصف هذه الكمية "53.3%" من مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

وبينما ارتفع إنتاج الكهرباء من المصادر المتجددة في ألمانيا بنسبة تقارب 14% ليصل إلى 67.5 مليار كيلوواط ساعة، تراجع إنتاج الكهرباء التقليدية بنسبة تقارب 2 في المئة مقارنة بالربع نفسه من العام السابق ليصل إلى 59.1 مليار كيلوواط ساعة.

وتعود الزيادة في إنتاج الكهرباء المتجددة خلال الربع الأول بشكل أساسي إلى الارتفاع الكبير في طاقة الرياح. حيث قفز إنتاج الكهرباء منها بنسبة تقارب 29% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ليصل إلى 42.8 مليار كيلوواط ساعة، لتنمو حصتها وتصل إلى ثلث إجمالي الكهرباء المُنتجة محلياً والمغذية للشبكة. في المقابل، تراجع حجم إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية بنسبة 7.4% ليصل إلى 10.3 مليار كيلوواط ساعة.

أما في مجال الطاقة التقليدية، فقد انخفض حجم إنتاج الكهرباء من الفحم في الربع الأول بنسبة تزيد على 5% ليصل إلى 30.5 مليار كيلوواط ساعة. وبذلك ظل الفحم ثاني أهم مصدر للطاقة الكهربائية في ألمانيا بحصة تقارب الربع "24.1%" من إجمالي الإنتاج المحلي. بينما ارتفع إنتاج الكهرباء من الغاز الطبيعي بنسبة 3.2%.

وبحسب بيانات أصدرتها الوكالة الاتحادية للشبكات في الشهر الماضي، كانت النمسا أكبر مستورد للكهرباء الألمانية خلال الربع الأول، كما كان الحال في الفترة نفسها من العام الماضي. وسُجلت أكبر الزيادات في الصادرات إلى الدنمارك والنرويج، بينما تراجعت صادرات الكهرباء إلى فرنسا بشكل واضح، إذ انخفضت بنحو النصف مقارنة بالربع نفسه من العام الماضي. أما أكبر مورّد للكهرباء إلى ألمانيا فكانت الدنمارك، تلتها هولندا ثم فرنسا.