 العراق يطلق حزمة مشاريع لزيادة الطاقة التكريريَّة للمصافي - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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العراق يطلق حزمة مشاريع لزيادة الطاقة التكريريَّة للمصافي

بغداد - د ب أ
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:37 ص | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 9:37 ص

تُنفّذ وزارة النفط العراقية حزمة مشاريع تطويريَّةٍ استراتيجيَّةٍ تهدف إلى رفع الطاقة التكريريَّة للمصافي الوطنيَّة وتغطية الطلب المحليِّ المتزايد.

وأوضح المتحدِّث باسم الوزارة سليم الركابي، في تصريح لـجريدة "الصباح" الحكومية، نشرته في عددها الصادر اليوم الثلاثاء ، أنَّ الوزارة تُواصل العمل بجدٍّ لتعزيز الإنتاج المحليِّ خلال المدَّة المقبلة.

ولفت الركابي إلى أنَّ المشاريع الجاري تنفيذها أو تطويرها تشمل مصافي حيويَّةً في محافظات الديوانيَّة، وميسان، والنجف الأشرف، وقضاء حديثة في محافظة الأنبار.

وأضاف الركابي أنَّ هذه المشاريع التكريريَّة الجديدة ستُسهم بشكلٍ مباشرٍ في رفد السوق المحليَّة بالمنتجات النفطيَّة، مشيراً إلى أنَّ مشروع التكسير بالعامل المساعد في البصرة حقّق قفزةً نوعيَّةً بإضافة ما بين أربعةٍ إلى خمسة ملايين لتر يوميّاً من البنزين المحسّن، مما دعم استقرار التجهيز وقلّل الحاجة إلى الاستيراد الخارجيِّ.

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