ترامب يتعرض لصيحات استهجان أثناء حضوره نهائي الدوري الأمريكي للسلة بنيويورك

تعرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لصيحات استهجان من قبل الجماهير في المباراة الثالثة من سلسلة نهائي الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين (إن بي أيه) في مسقط رأسه بمدينة نيويورك.

وانطلقت صيحات الاستهجان والسخرية عندما عرضت شاشات الملعب لفترة وجيزة صورة ترامب وهو يؤدي التحية العسكرية أثناء عزف النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة بين نيويورك نيكس وضيفه سان أنطونيو سبيرز، مساء أمس الاثنين بالتوقيت المحلي (صباح اليوم الثلاثاء بتوقيت جرينتش).

وتلقى ترامب /79 عاما/، وهو من مشجعي فريق نيكس، دعوة لحضور المباراة، التي أقيمت بمدينة نيويورك، من مالك الفريق جيمس دولان، حسبما أفادت وكالة الأنباء البريطانية (بي أيه ميديا).

ووفقا لرابطة الدوري الأمريكي لكرة السلة للمحترفين، يعتبر ترامب أول رئيس أمريكي في منصبه يحضر مباراة في نهائي البطولة.

وانتهى اللقاء بفوز سان أنطونيو سبيرز 115 / 111 على مضيفه نيويورك نيكس، ليحيي آماله في التتويج باللقب هذا الموسم، بعدما حقق انتصاره الأول في سلسلة النهائي على منافسه، الذي حقق الفوز في أول مباراتين.

وتحدث آدم سيلفر، مفوض الرابطة، عن ترامب قبل المباراة، التي جرت بقاعة (ماديسون سكوير جاردن) "إنه مشجع حقيقي لفريق نيكس".

وقبل دخوله عالم السياسة، كان ترامب حريصا على حضور مباريات نيكس بانتظام، وغالبا ما كان يجلس في الصفوف الأمامية.

وفاز فريق نيويورك نيكس بأول مباراتين من سلسلة مباريات النهائي، التي تجرى بنظام "الأفضل من سبعة لقاءات"، والتي أقيمت بملعب سان أنطونيو سبيرز.

ومن المقرر أن تجرى المباراة الرابعة في سلسلة النهائي بقاعة ماديسون سكوير جاردن أيضا، مساء غد الأربعاء بالتوقيت المحلي، وكذلك المباراة السادسة التي قد تقام لاحقا.

يذكر أن نيويورك نيكس، الذي حقق 13 فوزا متتاليًا في الأدوار الإقصائية للمسابقة، وصل إلى نهائي إن بي أيه للمرة الأولى منذ عام 1999، حيث يتطلع للفوز بلقبه الأول في البطولة منذ عام 1973.

ومنذ عودته إلى البيت الأبيض العام الماضي، حضر ترامب مباراة السوبر بول ومباراة في بطولة أمريكا المفتوحة للتنس (فلاشينج ميدوز)، ضمن بطولات (جراند سلام) الأربع الكبرى.