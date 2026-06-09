أمين الأمم المتحدة: أشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في الشرق الأوسط

قال الأمين العام لأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، إنه يشعر بقلق بالغ إزاء التصعيد المتجدد في الشرق الأوسط، داعيًا إلى تجنب أي خطوات من شأنها تقويض الجهود الدبلوماسية الجارية.

وشدد في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الثلاثاء، على أهمية الوقف الفوري لجميع الهجمات، واحترام وقف إطلاق النار في لبنان وإيران وغزة بشكل كامل.

وأعرب عن قلقه البالغ إزاء قرار إسرائيل إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة، داعيًا إلى إعادة فتح جميع المعابر فورًا، لضمان وصول المساعدات الإنسانية بسرعة وأمان ودون عوائق على نطاق واسع في جميع أنحاء القطاع.

وأكد ضرورة احترام قواعد حرية الملاحة، وفقًا للقانون الدولي، مشددًا على أهمية وفاء جميع الأطراف بالتزاماتهم بموجب القانون الدولي، واتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة لحماية المدنيين.

ونفى وجود حل عسكري للصراعات في الشرق الأوسط، مشددًا على أن السبيل الوحيد للمضي قدمًا هو «الحوار والمفاوضات».

وفي ختام تدوينته، حث جوتيريش، جميع الأطراف المعنية على العمل من أجل حلول دبلوماسية؛ تعزز السلام والأمن الإقليميين والدوليين.