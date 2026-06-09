حزب الله يقصف أهدافا إسرائيلية في جنوب لبنان

أعلن "حزب الله"، في خمسة بيانات، اليوم الثلاثاء، أن عناصره تصدوا لطائرة مسيرة إسرائيليّة في أجواء جنوب لبنان، واستهدفوا آلية نميرا إسرائيلية في أطراف بلدة زوطر الشرقيّة جنوب لبنان.

وتابع الحزب: "استهدفنا قوة إسرائيلية وآلية اتصالات إسرائيلية في بلدة القنطرة الجنوبية، وموقعا إسرائيليا في بلدة مارون الراس جنوب لبنان".

وقال الحزب في بياناته، أن هذه الاستهدافات تأتي دفاعًا عن لبنان وشعبه، وردًّا على خرق العدوّ الإسرائيليّ لوقف إطلاق النار واستباحته الأجواء اللبنانيّة.

يذكر أن الغارات الإسرائيلية مستمرة على مناطق واسعة في جنوب لبنان منذ الإعلان الأول لوقف إطلاق النار في 16 أبريل الماضي، ومن ثمّ تمديده مرتين.

وعقب انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، والتي عقدت على مدى يومي 2 و3 يونيو الحالي، أعلن بيان صادر عن لبنان والولايات المتحدة وإسرائيل، اتفاق "إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

ويعتمد وقف إطلاق النار على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني".