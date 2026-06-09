ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال جنوب الفلبين إلى 41 قتيلا و450 مصابا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال القوي الذي ضرب أمس جنوب الفلبين إلى 41 قتيلا وأكثر من 450 مصابا، علاوة على فقدان أربعة أشخاص.

وذكرت قناة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية اليوم الثلاثاء، نقلا عن وكالات الإنقاذ قولها إن الزلزال الذي وقع أمس قبالة جزيرة "مينداناو" الجنوبية وبلغت شدته 7.8 درجة على مقياس ريختر، تسبب في انهيار المباني ونزوح آلاف الأشخاص وإطلاق تحذيرات من حدوث موجات مد عاتية (تسونامي).

وقال مسئولون محليون - في تصريحات للصحفيين - إن بعض المناطق بمقاطعة "سارانجاني" - التي تعد الأكثر تضررا جراء الزلزال - لا يمكن الوصول إليها إلا عن طريق الطائرات المروحية، مشيرين إلى أن المخاوف من حدوث هزات ارتدادية تبطئ جهود الإنقاذ.

وفي هذا الصدد، صرح رئيس الدفاع المدني الإقليمي رودريجو سوسمينا بأنه "ما زال هناك هزات ارتدادية، لذلك فإن رجال الإنقاذ حذرون للغاية في طريقة تعاملهم مع الموقف، فالأمر يشكل تحديا".

وضربت سلسلة من الهزات الارتدادية القوية المنطقة بعد ساعتين تقريبا من وقوع الزلزال الأول، بينما وقعت مئات الهزات الخفيفة.

ونتيجة للأضرار التي لحقت بالبنية التحتية، فإنه من المتوقع أن تنعزل بعض المجتمعات السكانية لنحو أسبوع على الأقل نظرا لتضرر الطرق وانهيار الجسور.

كان الزلزال قد دفع السلطات إلى إصدار أوامر إجلاء للسكان في المناطق الساحلية بجنوب الفلبين وفي إندونيسيا المجاورة، علاوة على إصدار عدد من الدول تحذيرات من إمكانية حدوث موجات تسونامي.

جدير بالذكر أن الفلبين تشهد نشاطا زلزاليا متكررا بسبب وقوعها على امتداد "حزام النار" في المحيط الهادئ، وهي منطقة تضم حدودا لصفائح تكتونية رئيسية وتشتهر بالزلازل والثورانات البركانية.



