المجلس الوطني الفلسطيني ينتقد قانونا إسرائيليا بشأن أموال المقاصة ويحذر من تصاعد اعتداءات المستوطنين

انتقد رئيس المجلس الوطني الفلسطيني روحي فتوح، اليوم الثلاثاء، مصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يتعلق بأموال المقاصة الفلسطينية، معتبرا أن الخطوة ستؤدي إلى زيادة الاقتطاعات من المستحقات المالية الفلسطينية.

وقال فتوح، في بيان صحفي، إن القانون الجديد "يوسع آليات اقتطاع أموال من عائدات المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية"، معتبرا أن ذلك يفاقم الضغوط المالية التي تواجهها السلطة الفلسطينية.

وأضاف فتوح أن الإجراءات الإسرائيلية تستهدف الموارد المالية الفلسطينية وتؤثر على قدرة المؤسسات الرسمية على الوفاء بالتزاماتها وتقديم الخدمات للمواطنين.

ورأى فتوح أن هذه الخطوة تمثل مخالفة للاتفاقيات الموقعة بين الجانبين وللقانون الدولي، متهما الحكومة الإسرائيلية باستخدام الأدوات المالية للضغط على الفلسطينيين.

وفي سياق آخر، حذر فتوح من تزايد اعتداءات المستوطنين في الضفة الغربية، مشيرا إلى تقارير عن إحراق مركبات فلسطينية في قرية بيت إمرين شمال غرب نابلس، إضافة إلى مهاجمة منازل في قرية المنية جنوب شرق بيت لحم ورشقها بالحجارة.

وقال فتوح إن هذه الحوادث تسهم في تصعيد التوتر في الأراضي الفلسطينية، داعيا المجتمع الدولي إلى التدخل لوقف الاعتداءات ومحاسبة المسئولين عنها.