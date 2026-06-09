نيمار يقترب من العودة ويمنح البرازيل دفعة قوية قبل مواجهة المغرب

تلقى منتخب البرازيل أنباءً إيجابية قبل انطلاق منافسات كأس العالم 2026، بعدما اقترب نجمه نيمار دا سيلفا من التعافي الكامل من الإصابة التي أبعدته عن المشاركة خلال الفترة الماضية.

وبحسب ما أوردته شبكة "جلوبو سبورتي" البرازيلية، خضع نيمار لفحوصات بالرنين المغناطيسي أظهرت تقدمًا ملحوظًا في برنامجه العلاجي، ما عزز فرص لحاقه بالمواجهة المرتقبة أمام منتخب المغرب في الجولة الأولى من دور المجموعات.

وتتزايد الآمال داخل معسكر "السيليساو" بشأن جاهزية قائد الفريق للمشاركة منذ بداية البطولة، لما يمثله من إضافة فنية وخبرة كبيرة للمنتخب البرازيلي.

ومن المقرر أن تنطلق منافسات كأس العالم 2026 يوم الخميس المقبل وتستمر حتى 19 يوليو، بمشاركة منتخبات من مختلف أنحاء العالم في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

ويخوض المنتخب البرازيلي منافسات المجموعة الثالثة إلى جانب منتخبات المغرب وهايتي واسكتلندا.