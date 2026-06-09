الشرطة المكسيكية تضبط عبوات متفجرة في احتجاج معلمين في مكسيكو سيتي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

ضبطت الشرطة المكسيكية، عبوات متفجرة خلال احتجاجات معلمين في مكسيكو سيتي.

وأعلنت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، اكتشاف 59 عبوة ناسفة داخل حافلة تقل متظاهرين.

وتم اكتشاف العبوات قبل أيام قليلة من انطلاق بطولة كأس العالم لكرة القدم.

وقال أرتورو ميدينا، وزير الدولة لحقوق الإنسان في وزارة الداخلية: "ندعم المظاهرات السلمية، لكن لا بد ألا يتم تعريض الجمهور للخطر باستخدام العبوات المتفجرة أثناء الاحتجاجات".

ويتظاهر أعضاء باتحاد المعلمين الراديكالي "سي إن تي إي" منذ أيام من أجل سحب التعديل المثير للجدل على نظام التقاعد.

وأغلق المحتجون، طرقا رئيسية في مكسيكو سيتي وأقاموا خيمة في وسط المدينة التاريخي.

واندلعت اشتباكات الأسبوع الماضي بين المتظاهرين والشرطة.

ومن المقرر أن ينطلق كأس العالم في مكسيكو سيتي بعد غد الخميس بحفل والمباراة الافتتاحية بين الدولة المضيفة المكسيك وجنوب أفريقيا.