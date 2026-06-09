إنفاق السياح الأجانب بكوريا الجنوبية يسجل أعلى مستوى له على الإطلاق في أبريل

أظهرت بيانات، اليوم الثلاثاء، أن إنفاق السياح الأجانب الذين زاروا كوريا الجنوبية خلال أبريل الماضي تجاوز 3ر1 تريليون وون (856 مليون دولار)، مسجلا أعلى مستوى له على الإطلاق.

وارتفعت قيمة الإنفاق العالمي المرتبط بموجة الثقافة الكورية (هاليو) بنسبة 7ر21% إلى 32ر1 تريليون وون خلال أبريل الماضي، مقارنة بـ 09ر1 تريليون وون في مارس الماضي، حسبما ذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء.

وارتفع الإنفاق بنسبة 6ر54% على أساس سنوي خلال أبريل الماضي.

ويتم حساب قيمة الإنفاق العالمي المرتبط بالهاليو (موجة الثقافة الكورية) استنادا إلى بيانات إنفاق السياح الأجانب في كوريا الجنوبية بواسطة البطاقات.

ويشمل الإنفاق على مشاهدة العروض الفنية، والتسوق، والتجارب الثقافية، والأزياء، وحضور الفعاليات الرياضية والمشاركة فيها، بيد أنه لا يشمل النفقات غير المرتبطة بالسياحة أو تلك التي لا تندرج ضمن نطاق تأثير الهاليو، مثل الإقامة ووسائل النقل.

ومن بين إنفاق السياح الأجانب خلال أبريل الماضي، استحوذ قطاع التسوق على الحصة الأكبر بنسبة 4ر38%، يليه قطاع الجمال والعافية بنسبة 22%، ثم الأزياء بنسبة 14% والأطعمة المرتبطة بأسلوب الحياة بنسبة 2ر12% والمأكولات الكورية بنسبة 2ر10% والثقافة الليلية بنسبة 6ر1%.

وفيما يتعلق بعدد الإشارات لكل كلمة مفتاحية تعكس الأنشطة الرئيسية للسياح الأجانب، جاءت مشاهدة العروض الفنية بأكثر من 40 ألف إشارة. وتلتها أنشطة مثل دوكجيل (أنشطة التشجيع) بنحو 13 ألف إشارة، وتعلم الرقص بنحو 5ر5 آلاف إشارة، وزيارة وكالات الترفيه مثل هايب، وإس إم، وجيه واي بي بنحو 9ر4 آلاف إشارة، وزيارة مواقع تصوير المسلسلات والأفلام بنحو 8ر4 آلاف إشارة.