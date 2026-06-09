فنزويلا: نسعى لتعزيز التعاون مع تركيا في الطاقة والنقل

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• الرئيسة المؤقتة دلسي رودريغيز نشرت فيديو في أعقاب لقاء جمعها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول..

قالت الرئيسة المؤقتة لفنزويلا دلسي رودريغيز إن بلادها تسعى إلى تعزيز التعاون مع تركيا في مجالات الطاقة والتعدين والنقل والربط الجوي.

جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته، الثلاثاء، على منصة "فيسبوك"، في أعقاب لقاء جمعها بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان في إسطنبول أمس.

وأكدت رودريغيز على أهمية تطوير العلاقات الثنائية مع تركيا بشكل أكبر.

وأضافت أن تركيا وفنزويلا تعملان بشكل مستقر على تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية في مجالات عدة.

وأشارت إلى أن بلادها تعمل على إيجاد فرص تعاون دولي في مجالات التكنولوجيا والصناعة والعلوم والطاقة بما يرفع مستوى رفاهية الشعب الفنزويلي.

وتولت رودريغيز مهام الرئاسة المؤقتة في فنزويلا مطلع يناير 2026، بعدما كلّفتها المحكمة العليا بإدارة شؤون الدولة عقب غياب الرئيس نيكولاس مادورو عن ممارسة مهامه إثر احتجازه في الولايات المتحدة خلال عملية أمريكية مطلع العام.

وكانت رودريغيز تشغل منصب نائبة الرئيس منذ عام 2018، قبل أن تؤدي اليمين رئيسة مؤقتة في 5 يناير 2026 لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة، وفق قرار المحكمة العليا الفنزويلية.

ولا تزال السلطات الفنزويلية تعتبر مادورو الرئيس الشرعي للبلاد رغم استمرار رودريغيز في إدارة السلطة التنفيذية بصفة مؤقتة.