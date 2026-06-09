عمدة نيويورك يهاجم خطة ترامب لتشديد ملاحقة المهاجرين قبل المونديال: ما كانت كرة القدم لتوجد لولاهم

انتقد عمدة نيويورك، زهران ممداني، اعتزام إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب نشر مزيد من عناصر الهجرة في المدينة، تنفيذًا لسياساتها المتشددة تجاه المهاجرين، قبيل انطلاق نهائيات كأس العالم لكرة القدم.

ومن 11 يونيو الجاري إلى 19 يوليو المقبل، تستضيف الولايات المتحدة وكندا والمكسيك نهائيات كأس العالم 2026، البطولة الأبرز والأضخم على مستوى المنتخبات.

وتستضيف منطقة نيويورك/نيوجيرسي ثماني مباريات في البطولة، من بينها المباراة النهائية.

ومساء الاثنين، ذكرت وكالة بلومبرغ، عبر منصة "إكس"، أن إدارة ترامب وضعت خطة لزيادة عدد موظفي إدارة الهجرة والجمارك في نيويورك.

وأضافت أن الخطوة تهدد بتصعيد التوترات مع كاثي هوكل، على خلفية حملة ترامب على المهاجرين، في إشارة إلى التضييق على المهاجرين وترحيلهم.

وأعاد ممداني نشر تدوينة الوكالة، وكتب معلقًا: "ما كانت كرة القدم لتوجد لولا المهاجرون".

وأضاف: "المهاجرون يلعبون ويدربون، ويعملون في الملاعب، ويملؤون المدرجات، ويساهمون في إنجاح احتفالات مثل كأس العالم. ستة من لاعبي المنتخب الأمريكي للرجال هم من المهاجرين".

وتابع ممداني: "لن نسمح لدائرة الهجرة والجمارك أو أي جهة أخرى ببث الخوف في مجتمعاتنا، لا سيما في هذه الظروف".

وأردف: "مع توافد العالم إلى مدينتنا، سنقف بكل فخر إلى جانب جيراننا المهاجرين، وسنرفض هذه الهجمات رفضًا قاطعًا، فهي ليست سوى محاولة لزرع الفتنة بيننا".

وبفوزه في انتخابات عام 2025، أصبح ممداني أول مسلم يتولى منصب عمدة نيويورك، وأول عمدة للمدينة يولد في إفريقيا، وهو يتبنى سياسة داعمة للمهاجرين وحقوق الأقليات.