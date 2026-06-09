إيران تصادر الأصول الخاصة بمنتقدي ومعارضي الحكومة

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قال المتحدث باسم السلطة القضائية في إيران أصغر جهانجير، اليوم الثلاثاء، إن السلطة القضائية صادرت أكثر من 200 أصل من الأصول المملوكة لمنتقدي ومعارضي الحكومة، ووصف أولئك الذين تمت مصادرة ممتلكاتهم بـأنهم "خونة".

وأكد جهانجير، أنه تمت مصادرة الممتلكات والأصول بشكل منهجي من "خونة الوطن".

وجرى إعدام عشرات الأشخاص في إيران منذ بداية الحرب.

ومنذ أن تعرضت إيران للهجوم من الولايات المتحدة وإسرائيل في نهاية فبراير، أفاد سكان المدن الكبرى في إيران أيضا بتزايد القمع.

ويشمل ذلك زيادة عمليات فحص المركبات من جانب الأجهزة الأمنية في المدن.

ويشعر العديد من الإيرانيين، بالقلق إزاء إمكانية تجميد الحسابات المصرفية للمنتقدين.

وتبرر الحكومة الإيرانية، إجراءاتها بأنها جزء من الحرب ضد من تشتبه في أنهم جواسيس وخونة.

ويتهم المنتقدون، القيادة الإيرانية بالسعي لاستخدام الأصول المصادرة لتعزيز مواردها المالية.