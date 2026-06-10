إسلام آباد تطالب الصومال بسرعة الإفراج عن رهائن باكستانيين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تحدث نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار، اليوم الثلاثاء، هاتفيا مع وزير الخارجية الصومالي عبد السلام عبدي علي؛ لمناقشة الجهود المستمرة للإفراج عن الرهائن الباكستانيين على متن سفينة "إم تي أونور 25"، حسبما ذكرت وكالة "أسوشيتد برس أوف باكستان".

وقال المتحدث باسم وزير الخارجية في بيان صحفي: "تتواصل باكستان بنشاط مع السلطات الصومالية بعد خطف السفينة قبالة ساحل الصومال في أبريل".

ونقل إسحاق دار، قلق باكستان العميق إزاء الموقف وشدد على أهمية ضمان سلامة الرهائن وسرعة الإفراج عنهم وإعادتهم سالمين.

وطمأنه وزير الخارجية عبد السلام عبدي علي، بشأن الجهود المستمرة الجادة التي تبذلها حكومته لضمان الإفراج عن الرهائن عند أقرب فرصة.

يشار إلى أن قراصنة صوماليون يحتجزون 10 بحارة باكستانيين كرهائن على متن ناقلة النفط "إم تي أونور 25 منذ اختطافها في 21 أبريل العام الجاري وهي راسية قرب الساحلي الصومالي حاليا.