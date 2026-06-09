رئيس أركان الجيش الباكستاني: ملتزمون بتعزيز التعاون الدفاعي مع لبنان

أكد رئيس هيئة أركان القوات المسلحة الباكستانية عاصم منير، التزام الجيش الباكستاني بتوسيع التعاون الدفاعي مع القوات المسلحة اللبنانية.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده منير، اليوم الثلاثاء، مع قائد الجيش اللبناني رودولف هيكل في مدينة (روالبندي) الباكستانية، حيث أكد خلاله مجددا على الأهمية التي توليها باكستان لعلاقاتها طويلة الأمد والودية مع لبنان.. وذلك وفقا لما ذكره راديو "باكستان" في نسخته الإنجليزية.

من جهته، أشاد "هيكل" باحترافية القوات المسلحة الباكستانية، وبمساهماتها في تحقيق السلام والاستقرار الإقليميين، بالإضافة إلى الجهود المبذولة لحفظ السلام.

وأوضح الراديو أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول القضايا ذات الاهتمام المشترك والتعاون الدفاعي، فضلا عن آفاق تعزيز العلاقات العسكرية الثنائية.. كما تركزت المحادثات على التعاون التدريبي والروابط المؤسسية بين القوات المسلحة للبلدين.