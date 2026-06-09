قطر للطاقة تعلن اكتشافا نفطيا جديدا قبالة سواحل ناميبيا

أعلنت شركة قطر للطاقة، نتائج اكتشاف نفطي مشجعة من بئر ميرلن- 1 إكس في منطقة رخصة الاستكشاف "بي إي إل 0039" الواقعة قبالة سواحل ناميبيا.

ويعد البئر ميرلن- 1 إكس عاشر بئر يتم حفره بموجب الرخصة، حيث أظهر أكبر النتائج الواعدة حتى الآن، مع مكمن عالي الجودة، ونفط خفيف، وكميات محدودة من الغاز المصاحب.

وفي هذا السياق، قال سعد بن شريده الكعبي وزير الدولة لشئون الطاقة العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: "نحن سعيدون بهذا الاكتشاف، والذي يأتي في أعقاب ثلاث اكتشافات سابقة في ناميبيا، وتشكل هذه النتائج خطوة مهمة نحو تعزيز الثقة في حوض أورانج كمنطقة هيدروكربونية ناشئة ذات مستوى عالمي، وبما يتماشى مع استراتيجية قطر للطاقة لتوسيع محفظتها الدولية في مجال التنقيب والإنتاج من خلال عمليات استكشاف نوعية".

وأضاف: "نعرب عن تقديرنا لحكومة جمهورية ناميبيا لدعمها هذا الجهد الاستكشافي، ونهنئ شركاءنا، شركة شل ومؤسسة البترول الوطنية الناميبية على هذا الإنجاز".

يذكر أن قطر للطاقة تمتلك حصصا في أربع رخص استكشاف بحرية في ناميبيا.