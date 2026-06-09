الرئيس اللبناني يبحث مع نظيره الفرنسي مسار المفاوضات اللبنانية مع أمريكا وإسرائيل

بحث رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزاف عون، مع نظيره الفرنسي ايمانويل ماكرون، خلال اتصال هاتفي، اليوم الثلاثاء، مسار المفاوضات اللبنانية مع أمريكا واسرائيل لإنهاء التصعيد العسكري.

وبحث الرئيس عون، "الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة، خلال اتصال هاتفي مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، بعد ظهر اليوم"، بحسب بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.

وخلال الاتصال، "جرى عرض مسار المفاوضات اللبنانية مع أمريكا وإسرائيل لانهاء التصعيد العسكري وإعادة الهدوء والاستقرار الى الأراضي اللبنانية".

وجدد الرئيس ماكرون، "وقوف بلاده الى جانب لبنان وشعبه في المجالات كافة".

ومن جهته، شكر الرئيس عون نظيره الفرنسي على ما تقدمه بلاده للبنان وللبنانيين في هذه الظروف الصعبة التي يمرّ بها وطنهم.

يذكر أنه من المقرّر استئناف المفاوضات اللبنانية – الإسرائيلية في 22 يونيو الحالي.

وكانت المفاوضات، قد انطلقت في 14 أبريل الماضي في وزارة الخارجية الأمريكية، وعقدت جولة ثانية في 23 أبريل الماضي في البيت الأبيض.

كما عقدت الجولة الثالثة يومي 14 و15 مايو الماضي، في وزارة الخارجية الأمريكية، وعقدت الجولة الرابعة، على مدى يومي 2 و3 يونيو الحالي.

وصدر بيان، عن لبنان والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، بعد انتهاء الجولة الرابعة من المفاوضات، والتي عقدت على مدى يومي أمس الأربعاء وأول أمس الثلاثاء، أعلن فيه اتفاق إسرائيل ولبنان على تنفيذ وقف لإطلاق النار.

وقال البيان، إن وقف إطلاق النار يعتمد على الوقف الكامل لنيران حزب الله وإخلاء جميع عناصر الحزب من منطقة جنوب الليطاني وإنشاء مناطق تجريبية تتولى فيها القوات المسلحة اللبنانية السيطرة الحصرية على الأراضي، مع استبعاد جميع الجهات المسلحة غير التابعة للدولة.