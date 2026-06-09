القناة 12 العبرية: الجيش قتل مسلحا أطلق النار على إحدى قواته قرب الشريط الحدودي مع لبنان

أفادت القناة 12 العبرية، مساء الثلاثاء، بتبادل إطلاق النار قرب سلسلة جبال راميم بالجليل الأعلى، بعد تسلل مسلح عند الحدود مع لبنان.

وأشارت إلى أن الجيش الإسرائيلي قتل مسلحًا أطلق النار على قوة إسرائيلية قرب الشريط الحدودي مع لبنان، منوهة أن أعمال بحث جارية عن مسلح ثانٍ.

وتواصلت الغارات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، على مناطق في جنوب لبنان، في انتهاك مستمر لاتفاق وقف إطلاق النار الذي توسطت فيه الإدارة الأمريكية في أبريل الماضي.

وذكرت مصادر ميدانية أن الغارات على منطقة المساكن الشعبية في صور أسفرت عن سقوط نحو 9 قتلى و28 جريحًا، مع استمرار عمليات البحث عن مفقودين تحت الأنقاض.

ولفتت إلى سقوط 4 قتلى ومصاب بغارة أخرى على منطقة البص بمدينة صور جنوبي لبنان.

كما تعرضت بلدة المنصوري في قضاء صور لقصف مدفعي، فيما شنت طائرة مسيّرة إسرائيلية غارة على بلدة حاريص في قضاء بنت جبيل.

وفي قضاء صيدا، استهدفت غارة إسرائيلية سيارة في بلدة أنصارية.

وفي حادثة منفصلة، أُصيب عنصران من الدفاع المدني اللبناني أثناء تنفيذ مهمة إسعاف في بلدة الشرقية - قضاء النبطية.

وأوضحت المديرية العامة للدفاع المدني اللبناني، في بيان، أن طواقمها كانت تعمل على سحب جريح وإسعافه بعد غارة استهدفت سيارة في البلدة، قبل أن تتعرض، أثناء المهمة، لغارة ثانية بطائرة مسيّرة، ما أدى إلى إصابة عنصرين بجروح طفيفة ونقلهما مع الجريح إلى المستشفى.