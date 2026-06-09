 الاتحاد الأوروبي يصدر أمرا لواتساب بإعادة منح الوصول المجاني لمطوري الذكاء الاصطناعي المنافسين - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الاتحاد الأوروبي يصدر أمرا لواتساب بإعادة منح الوصول المجاني لمطوري الذكاء الاصطناعي المنافسين

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 6:56 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 6:56 م

أمرت المفوضية الأوروبية، خدمة واتساب التابعة لشركة ميتا، وهي خدمة مراسلة شهيرة، بمنح الوصول المجاني لمطوري الذكاء الاصطناعي المنافسين حتى انتهاء تحقيق جارٍ في قضايا الاحتكار.

وقالت تيريزا ريبيرا مسئولة المنافسة في الاتحاد الأوروبي اليوم الثلاثاء: "في الأسواق سريعة التطور، يمكن خسارة المنافسة قبل وقت طويل من اعتماد قرار نهائي".

وذكرت نائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، أن هذا الإجراء "سيحمي المنافسة في السوق المتنامية لمساعدي الذكاء الاصطناعي، من خلال الحفاظ على نقطة دخول رئيسية للوصول إلى المستهلكين في أوروبا - واتساب - والسماح لشركات الذكاء الاصطناعي بالابتكار والتوسع والوصول إلى إمكاناتها الكاملة".

وقالت المفوضية، إن الشركة الأم ميتا، التي تمتلك أيضا فيسبوك وإنستجرام، يجب أن تمتثل للأمر في غضون خمسة أيام عمل.

 

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