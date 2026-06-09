حماس تحذر من تصاعد عمليات الهدم التي ينفذها الاحتلال في الضفة

حذرت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من تصاعد عمليات الهدم التي يقوم بها الاحتلال في شتى مناطق الضفة الغربية، وإخطاره مؤخرًا بهدم عشرات المنشآت التجارية والسكنية في الخليل، في حرب علنية على الوجود الفلسطيني في أماكن تواجده كافة.

وقالت في بيان، اليوم الثلاثاء، إن عمليات الهدم الواسعة والمتصاعدة في الضفة الغربية، والتي تهدف إلى تهجير شعب فلسطين عن أرضه، لن يتحقق بفضل صمود الشعب وثباته وتمسكه بحقوقه وخيار المقاومة سبيلًا للخلاص من الاحتلال.

وذكرت أن هذه العمليات المتواصلة والإخطارات المتصاعدة تمثل انتهاكا صارخا لكل الأعراف والقوانين الدولية، واستمرارا لعمليات التهويد الممنهج والتطهير العرقي والاستهداف الخطير لشعب فلسطين، وامتدادا لحرب الإبادة والتهجير في قطاع غزة والقدس المحتلة.

وطالبت المجتمع الدولي وجميع الدول والأطراف المعنية بالتحرك الفوري، ووقف مجازر الهدم في الضفة والقدس، والضغط على حكومة الاحتلال لوقف هذه الجرائم اليومية بحق الشعب الفلسطيني.

وصعّدت قوات الاحتلال، اليوم الثلاثاء، من عمليات الهدم والاقتحام في عدد من محافظات الضفة الغربية والقدس المحتلة، بالتزامن مع اعتداءات نفذها المستوطنون طالت ممتلكات ومركبات وأراضي فلسطينيين، وسط تحذيرات من اتساع سياسة الهدم والتهجير.

ويأتي هذا التصعيد بعد يوم من هدم قوات الاحتلال ثمانية منازل في بلدة برطعة جنوب غرب جنين، ضمن قرار يستهدف 20 منزلًا في البلدة المعزولة بجدار الفصل العنصري.

كما هدمت قوات الاحتلال منزلًا ومنجرة في خربة قلقس جنوب الخليل، وجرفت أراضي وأسوارًا وأتلفت أشجارًا مثمرة في المكان.