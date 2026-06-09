عضو مجلس الشيوخ الباكستاني: إسقاط الطائرة الأمريكية زاد من التوترات في المفاوضات الأمريكية الإيرانية

قالت سحر كامران عضو مجلس الشيوخ الباكستاني، إن الجانبين الأمريكي والإيراني كانا متفائلين بشأن إمكانية التوصل إلى اتفاق، وقد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أننا قريبون جدًا من التوصل إليه، كما تبذل باكستان جهودًا كبيرة في هذا الإطار. ومع ذلك، فإن الوضع شديد الهشاشة.

وأضافت خلال مداخلة مع الإعلامية داليا أبوعميرة، على قناة القاهرة الإخبارية، أن حادث إسقاط الطائرة الأمريكية الأخير أدى بالفعل إلى زيادة التوترات، مردفة: "لكنني واثقة من أن الطرفين ما زالا منخرطين في محادثات السلام، وأن التحقيقات لا تزال جارية".

وأوضحت أن إيران أعلنت أنها لم تكن منخرطة في أي هجوم ضد الطائرة الأمريكية، وفي المقابل لم تتوصل الولايات المتحدة حتى الآن إلى نتيجة حاسمة بشأن ما إذا كان الحادث متعمدًا أم لا.

وأشارت إلى أنه رغم أن الرئيس ترامب أعلن نيته الرد، إلا أنني أعتقد أن أي رد قوي قد يؤدي إلى مزيد من التصعيد، وهو ما قد يهدد مسار التهدئة الجارية.

وسبق أن لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بالرد على إيران في أعقاب إسقاطها مروحية أمريكية أثناء إجرائها دورية أعلى مضيق هرمز.

وكتب عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «تلقيتُ للتوّ من جيشنا العظيم أن الإيرانيين أسقطوا ليلة أمس إحدى مروحياتنا المتطورة من طراز أباتشي أثناء قيامها بدورية فوق مضيق هرمز».

وأضاف الرئيس الأمريكي: «كان على متنها طياران، وكلاهما بخير ولم يُصب بأذى. ومع ذلك، لا بدّ للولايات المتحدة من الرد على هذا الهجوم».

وكانت القيادة المركزية الأمريكية "سنتكوم"، قد أعلنت إنقاذ فردي طاقم مروحية هجومية من طراز "أيه إتش-64 أباتشي"، بعد سقوطها قرب سواحل سلطنة عُمان أثناء تنفيذ دورية في المياه الإقليمية، مؤكدة أن الطيارين أُنقذا خلال نحو ساعتين وهما في حالة مستقرة.