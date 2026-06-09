نمو مبيعات المنازل في أمريكا خلال مايو الماضي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أظهرت بيانات اقتصادية، نشرت اليوم الثلاثاء، ارتفاع مبيعات المنازل القائمة في أمريكا خلال الشهر الماضي بأسرع وتيرة لها منذ بداية العام الحالي، رغم ارتفاع فائدة التمويل العقاري والأسعار.

وذكر الاتحاد الوطني للوسطاء العقاريين الأمريكي، أن مبيعات المساكن القائمة زادت خلال مايو بنسبة 3.2% شهريا إلى ما يعادل 4.17 مليون وحدة سنويا.

وزادت المبيعات خلال الشهر الماضي في الغرب الأوسط وجنوب وغرب الولايات المتحدة، لكنها تراجعت في الشمال الشرقي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

كان متوسط توقعات المحللين الذين استطلعت شركة فاكت ست رأيهم يشير إلى مبيعات بمعدل 4.07 مليون وحدة سنويا خلال مايو الماضي.

وتدور المبيعات حول معدل 4 ملايين وحدة سنويا منذ 2023.