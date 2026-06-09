الرئيس اللبناني: نسعى إلى دولة يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات

أكد الرئيس اللبناني جوزاف عون، اليوم الثلاثاء، أنهم يسعون إلى دولةٌ يسود فيها القانون وتنعدم فيها الدويلات.

وقال عون، في بيان صحفي بمناسبة ذكرى تأسيس قوى الأمن، إنّ "الدولة التي نسعى إليها دولةٌ تسود فيها سيادة القانون وتنعدم فيها الدويلات، وتُحترم فيها حقوق المواطن، وتكون فيها قوى الأمن الداخلي درعَه الحصينة وملاذَه الآمن".

ونوّه بـ"الدور الذي تلعبه هذه القوى مع القوى العسكرية والأمنية الأخرى في حمل أمانةً ثقيلةً وشريفة: أمانة حماية المواطن، وصون الوطن، وترسيخ دولة القانون"، داعياً، "رجال قوى الأمن إلى مواصلة مسيرتهم بالروح ذاتها التي عُرفوا بها: روح التضحية والإخلاص والانتماء إلى الوطن فوق كل اعتبار".

وأضاف، "لقد أثبت رجال قوى الأمن، في أحلك الظروف وأشدّها وطأةً، أنهم مع رفاقهم العسكريين سياجٌ منيعٌ يقف بين اللبنانيين والفوضى، وبين الوطن والانهيار"، مشيرا إلى أنهم "تحملوا ما لم يتحمّله كثيرون، وصمدوا واستمروا في أداء واجبهم حين كان الوطن في أمسّ الحاجة إلى وفائهم وتفانيهم".

وكانت النواة الأولى لقوى الأمن الداخلي ظهرت في التاسع يونيو 1861 إثر صدور البروتوكول الذي وقَّعَه السلطان العثماني في ذلك الوقت.