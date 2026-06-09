ترامب: مضيق هرمز سيفتح خلال 3 أيام حال التوصل لاتفاق مع إيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن التوصل إلى اتفاق سلام مع إيران بات في "مراحله النهائية"، مشيرا إلى أن مضيق هرمز قد يُعاد فتحه خلال يومين أو ثلاثة أيام إذا جرى التوصل إلى اتفاق مع طهران.

وأضاف ترامب في تصريحات صحفيين على مدرج مطار جون كينيدي: "سيُفتح المضيق فور توقيع الاتفاق"، وفقا لصحيفة "جارديان" البريطانية.

وأكد أن إيران لن يُسمح لها بامتلاك أسلحة نووية بموجب شروط الاتفاق.

وأشار ترامب إلى أنه لا توجد "نقاط خلاف عالقة" تمنع التوصل إلى اتفاق، رغم أن إدارة مضيق هرمز، وآلية الإفراج عن الأصول الإيرانية المجمدة، والحرب الإسرائيلية على لبنان ساهمت جميعها في تعثر المفاوضات حتى الآن.

ولوح ترامب مرارا باستئناف قصف واسع النطاق ضد إيران، لكنه تراجع عن ذلك عدة مرات، في ظل إدراكه أن أي هجمات جديدة قد تُبقي مضيق هرمز تحت السيطرة الفعلية لإيران.

وأدى الإغلاق الفعلي للمضيق إلى ارتفاع حاد في أسعار الطاقة عالميا، بما في ذلك داخل الولايات المتحدة، حيث تُعد الحرب غير شعبية على نطاق واسع.

وقال ترامب: "نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق جيد جدا وقوي جدا".

وتابع: "إذا ذهبنا إلى القصف وهو أمر يمكننا القيام به بسهولة إذا أردنا، وقضينا أسبوعين أو ثلاثة إضافية في القصف، فلن يتبقى لديهم شيء تقريبا، لكنكم لن تروا المضيق مفتوحا لأشهر".

ومضى قائلا: "إذا قمنا بالقصف، فسيُقتل الكثير من الناس. من يريد ذلك؟ أنا لا أريد".

وتابع: "سنحصل على وثيقة موقعة هي في الواقع أقوى من اللجوء إلى القصف".