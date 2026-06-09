أكد المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، أن مدينة بنغازي تستعد لاستضافة أعمال المؤتمر الثاني للمجلس البرلماني الآسيوي الأفريقي، الذي يُعقد تحت شعار "الرؤية المستقبلية للعلاقات الأفريقية -الآسيوية"، يومي 15 و16 يونيو المقبل، في إطار جهود تعزيز الدبلوماسية البرلمانية وتوسيع آفاق التعاون بين دول قارتي آسيا وأفريقيا.

وأضاف "بليحق"، في تصريح صحفي، اليوم الثلاثاء، أن "المؤتمر يُعقد باستضافة مجلس النواب الليبي، وبمشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات وأعضاء الوفود البرلمانية وممثلي المنظمات الإقليمية والدولية، إلى جانب الخبراء والمراقبين من مختلف الدول الأعضاء، بما يعكس أهمية هذا الحدث البرلماني الدولي ودوره في تعزيز التواصل والتنسيق بين المؤسسات التشريعية في القارتين"، وفقا لوكالة سبوتنيك الروسية.

وأشار إلى أن المؤتمر يأتي في سياق دعم الحوار والتشاور البرلماني بين الدول الآسيوية والأفريقية، وبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك، وتعزيز جهود التنمية والاستقرار والتعاون الاقتصادي، بما يسهم في تطوير الشراكات الإقليمية والدولية وتحقيق المصالح المشتركة لشعوب القارتين.

وأضاف أن "انعقاد هذا الحدث الدولي في مدينة بنغازي يمثل رسالة واضحة تعكس ما تشهده ليبيا من استقرار أمني وما تحقق فيها من إنجازات في مجالات التنمية وإعادة الإعمار، فضلاً عن قدرتها على استضافة وتنظيم المؤتمرات والفعاليات الدولية الكبرى، بما يعزز حضورها ودورها على المستويين الإقليمي والدولي".

وأوضح "بليحق"، أن المؤتمر سيشهد عقد عدد من الجلسات الحوارية والنقاشات المتخصصة التي ستتناول سبل تعزيز التعاون البرلماني بين دول آسيا وأفريقيا، ودور المؤسسات التشريعية في دعم التنمية المستدامة، وترسيخ الأمن والاستقرار، إضافة إلى مناقشة آليات مواجهة التحديات المشتركة التي تواجه القارتين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية.