احتجاجات الشباب في بروكسل تتحول إلى عنف للأسبوع الثاني على التوالي

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انزلقت احتجاجات الشباب في بروكسل إلى العنف للأسبوع الثاني على التوالي يوم الاثنين، حيث استخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع ومدافع المياه ضد المتظاهرين.

وقال مراسل وكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) في موقع الحدث إن الشرطة تدخلت بعد أن بدأ المتظاهرون في إتلاف صناديق القمامة والدراجات الكهربائية وإلقاء الحجارة والمفرقعات النارية.

وجاءت الدعوة إلى هذه المظاهرة ردا على عنف الشرطة خلال احتجاجات الأسبوع الماضي ضد التخفيضات المخططة في قطاع التعليم.

كما استخدمت الشرطة أيضا مدافع المياه والغاز المسيل للدموع خلال تلك الاحتجاجات، وشوهد عناصر الأمن وهم يستخدمون الهراوات ضد المتظاهرين. وأعلنت مدينة بروكسل فتح تحقيق في الحادث.

وانطلقت الاحتجاجات بسبب خطط تقشف واسعة النطاق من حكومة "المجتمع الفرنسي" في بلجيكا. وتشمل هذه الإجراءات زيادة ساعات التدريس لمعلمي المرحلة الثانوية العليا، وتمهيد الطريق لرفع الرسوم الدراسية.

وانضم إلى احتجاجات يوم الاثنين طلاب ومعلمون وممثلون عن منظمات المجتمع المدني، بحسب وكالة بلجا للأنباء.

وشارك في الاحتجاجات، التي قدر عددها بعدة آلاف، الغالبية العظمى من المشاركين بشكل سلمي.