زعماء دينيون مسيحيون بصور اللبنانية يدعون لاتخاذ إجراء دولي سريع بعد تحذير إسرائيلي

دعا زعماء دينيون مسيحيون بمدينة صور الساحلية جنوبي لبنان، المجتمع الدولي والمسئولين اللبنانيين اليوم الثلاثاء إلى اتخاذ إجراء سريع؛ لمنع إسرائيل من مهاجمة الحي المسيحي بالمدينة، فيما أسفرت عمليات قصف على أحياء قريبة عن استشهاد ثمانية أشخاص وإصابة العشرات.

وأصدر جيش الاحتلال الإسرائيلي، تحذيرا لإخلاء المدينة الساحلية بما في ذلك الحي المسيحي، الذي لم تطله عمليات قصف حتى الآن.

وصدر البيان، عن القادة المسيحيين جورج إسكندر، ومطران صور للروم الملكيين الكاثوليك، وإلياس كفوري، ومطران صور وصيدا وتوابعهما للروم الأرثوذكس، وشربل عبد الله، وراعي أبرشية صور المارونية الكاثوليكية.

ودفع التحذير الصادر عن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مئات الأشخاص إلى الفرار من الحي المسيحي الواقع على ساحل البحر المتوسط، في حين عمل عناصر الدفاع المدني على إجلاء كبار السن إلى مناطق أكثر أمانا، بحسب ما أفادت به الوكالة الوطنية للإعلام اللبنانية الرسمية.

وامتدت طوابير السيارات المحملة بالمراتب والأمتعة والأغراض المنزلية لعدة كيلومترات على الطريق الساحلي اللبناني، بينما كان السكان يغادرون صور عقب أحدث تحذير إسرائيلي.

وتوقفت حركة السير تقريبا فيما كدست العائلات ما استطاعت حمله من أغراض داخل المركبات.

وقال علي بحر، الذي كان يسافر برفقة زوجته وأطفاله الثلاثة في سيارة محملة بالممتلكات: "بعد التحذيرات في صور، غادرنا.. جمعنا أغراضنا ورحلنا".

وأضاف: "إلى أين نذهب؟ لا مكان نذهب إليه.. سينتهي بنا المطاف في الشارع. نحن متجهون إلى صيدا".