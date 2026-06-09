بينما يرى وزراء إسرائيليون أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، هو من يتخذ القرارات وحده، وصفه محللون بأنه "بالون فارغ، وتابع للرئيس الأمريكي دونالد ترامب" الذي بات في الآونة الأخيرة هو من يعلن اتفاقات وقف إطلاق النار.

وكان ترامب هو من أعلن وقف إطلاق النار بقطاع غزة في 10 أكتوبر 2025، وهو من أعلن أكثر من مرة وقف إطلاق النار في إيران ولبنان.

وتدفع سلسلة القرارات التي يعلن عنها ترامب عبر منصة "تروث سوشال" تساؤلات في إسرائيل عن علاقة ترامب ونتنياهو، وأي منهما يتخذ القرار.

ويسارع الوزراء الإسرائيليون المقربون من نتنياهو لنفي أن يكون رئيس الوزراء الإسرائيلي تابعا للرئيس الأمريكي.

نتنياهو من يقرر

وقال ميكي زوهر، وزير الرياضة من حزب "الليكود" الذي يتزعمه نتنياهو، في حديث لإذاعة "103 إف إم"، الثلاثاء، إن رئيس الوزراء "وحده من يتخذ القرارات.. حتى لو وافق على موقف ترامب، فإنه يفعل ذلك فقط لاعتبارات تصب في مصلحة إسرائيل، وليس لأي غرض آخر".

وأضاف زوهر: "لا يوافق نتنياهو لمجرد أن ترامب طلب منه ذلك، بل لأنه ذكي، وهناك أمور كثيرة لا يعلمها الرأي العام تحصل عليها إسرائيل من الولايات المتحدة نتيجة للاتفاقيات التي يبرمها نتنياهو مع ترامب".

وتساءل: "هل تعتقدون أنه عندما يتفاوض نتنياهو هاتفيا مع ترامب ويطلب منه وقف الحرب، يجيبه نتنياهو: "حاضر سيدي"؟ الأمور لا تسير بهذه البساطة".

تصريحات زوهر تتناقض مع ما قاله ترامب نفسه، الأسبوع الماضي، بأن اتصاله الهاتفي مع نتنياهو كان متوترا إلى حد أنه وصفه بـ"المجنون، وناكر للجميل".

لكن الوزير نفى التقارير التي تتحدث عن وجود خلاف في العلاقات بين نتنياهو وترامب، قائلا: "أتمنى أن يحظى أي رئيس لوزراء إسرائيل بعلاقة مماثلة مع رئيس أمريكي".

وادعى أن "الإنجازات التي حققها نتنياهو، والتي سيحققها قريبا غير مسبوقة"، دون تفاصيل.

نتنياهو "بالون فارغ"

وبرأي يخالف تصريحات زوهر، قال المحلل السياسي البارز في صحيفة "معاريف" العبرية بن كسبيت، الثلاثاء، إن نتنياهو ظهر بمظهر الضعيف في الكلمة التي ألقاها الاثنين وأعلن فيها وقف إطلاق النار مع إيران.

وأضاف المحلل: "في ظهوره أمس أمام الكاميرا، بدا نتنياهو كبالونٍ مفرغ من الهواء، وإذا قارنت مجموعة من خطاباته البطولية عن النصر الكامل التي ألقاها في السنوات الأخيرة بما رأيناه أمس، ستُدرك حجم الاختلاف".

وأشار إلى أن نتنياهو "أدلى بتصريحات غريبة، إن لم تكن سخيفة، إذ لم يشر إلى ترامب إلا نادرًا".

ووفق المحلل، فإن "ترامب تحدث إلى مراسل صحيفة فايننشال تايمز، وأكد له، مجددًا، ما هو بديهي: بيبي (نتنياهو) سيوقع أي اتفاق أقدمه، فهو لا يقرر.. أنا فقط من يقرر".

واستذكر بن كسبيت مطالبة ترامب للرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوج منح العفو لنتنياهو في نوفمبر 2025، من تهم الفساد.

وتابع بن كسبيت: "يستطيع نتنياهو أن يشتكي لنفسه فقط، لقد حوّل نفسه إلى تابع لترامب، لأنه تجرأ على تجنيده في نضال ضد القضاء الإسرائيلي ورئيس البلاد هربًا من المحاكمة، فمن يخضع نفسه لكيان أجنبي لا ينبغي أن يشتكي عندما يدرك أنه مستعبد".

"اعتماد إسرائيلي على أمريكا"

لكن المحلل العسكري بصحيفة "هآرتس" العبرية عاموس هارئيل، كان له رأي أقل حدة مما ذكره بن كسبيت، فقال: "أكدت الجولة الأخيرة من إطلاق الصواريخ اعتماد إسرائيل المتزايد على الدعم الأمريكي، وأبرزت ثقة طهران المتنامية".

وأضاف هارئيل: "منذ عودة ترامب إلى البيت الأبيض قبل عام ونصف، أظهر نتنياهو قدرته على التأثير في قرارات الرئيس".

ومن المرجح، وفق هارئيل، "أن يدرك ترامب متأخرًا خطورة المأزق السياسي الذي وقع فيه نتنياهو، فلو أبدى رئيس الوزراء ضبطا للنفس على عكس تصريحاته العدائية المتكررة، لكان سيواجه مشكلة مع بعض ناخبيه من اليمين".

المحلل رأى أن "تفريغ الغضب عبر هجوم محدود على إيران، ثم استئناف وقف إطلاق النار، يسمح لنتنياهو بالتظاهر بأنه ردّ بقوة على العدوان الإيراني، بينما يُمكّن ترامب التوصل إلى اتفاق ينهي الحرب مع إيران نهائيًا، شريطة أن يتفضل النظام في طهران بتوقيعه".

وفيما يتعلق باستهداف إسرائيل للضاحية الجنوبية للعاصمة اللبنانية بيروت، قال المحلل إن "الأزمة الأخيرة ليست نهاية المطاف مع استمرار الحرب على لبنان وحسابات نتنياهو الانتخابية مع قرب الانتخابات".

واستدرك: "لكن بالنسبة لنتنياهو، فإن الاعتبارات السياسية ليست مجرد مسألة عابرة. فقد اختبر مرارًا وتكرارًا مدى قدرته على السيطرة على الأجندة الإقليمية من خلال تحركات عسكرية، وقد يخدمه هذا مجددًا في الفترة التي تسبق الانتخابات (مقررة في سبتمبر أو أكتوبر المقبلين)، بجعلها تتمحور حول الأمن وخلق شعور بحالة طوارئ وطنية".

وقد يستخدم ذلك، وفق المحلل كـ"ذريعة لتأجيل الانتخابات في اللحظة الأخيرة إذا ظلت استطلاعات الرأي غير مواتية للأحزاب في الائتلاف الحاكم".

وكانت إيران أطلقت مساء الأحد وفجر الاثنين، صواريخ على شمالي ووسط إسرائيل ردا على مهاجمة إسرائيل لضاحية بيروت الجنوبية.

وجاء استهداف الضاحية ضمن تصاعد العدوان الإسرائيلي على لبنان رغم وقف إطلاق النار الهش منذ 17 أبريل، الذي مددته واشنطن حتى مطلع يوليو المقبل، ورغم الجهود الدبلوماسية المتواصلة لتثبيته ومنع انهياره.

وعلى خلفية حرب إيران تشن إسرائيل منذ 2 مارس، عدوانا موسعا على لبنان، خلف 3 آلاف و637 شهيد و11 ألفا و188 مصابا، حتى الاثنين، إضافة إلى أكثر من مليون نازح.