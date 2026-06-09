إيران: مقتل جنديين ومدني جراء الهجمات الإسرائيلية أمس

أعلنت إيران، اليوم الثلاثاء، سقوط ثلاثة قتلى إثر تصاعد الهجمات الإسرائيلية أمس الاثنين.

وأعلن التلفزيون الرسمي الإيراني، مقتل اثنين على الأقل من عناصر إحدى وحدات الدفاع الجوي الإيرانية جراء الهجمات الإسرائيلية التي استهدفت البلاد أمس.

وأشارت وكالتا "فارس" و"مهر" للأنباء، إلى مقتل شخص ثالث وهو عامل في العاصمة طهران جراء الهجمات الإسرائيلية.

ويمثل هذا الإعلان أول اعتراف رسمي من جانب إيران بسقوط قتلى جراء هذه الهجمات، التي أثارت حالة من التوتر في الشرق الأوسط، وشكلت أكبر ضربة حتى الآن لاتفاق وقف إطلاق النار الهش المرتبط بالحرب بين إيران وإسرائيل.

وحدد التلفزيون الإيراني، هوية الجنديين بأنهما بهمن حسيني وعلي رضا عبيري، دون الكشف عن رتبتيهما العسكريتين.

وأشار التلفزيون الإيراني، إلى أنه سيتم دفنهما في مدينة تقع خارج طهران، وهو ما يشير إلى أنهما كانا يخدمان في منطقة قريبة من العاصمة.

وكانت خدمات الطوارئ الإيرانية قد أفادت في وقت سابق بأن أكثر من عشرة أشخاص أصيبوا بعد أن شنت إسرائيل هجمات واسعة النطاق على إيران أمس الاثنين ردا على ضربات شنتها إيران أول أمس الأحد.