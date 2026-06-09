رئيسة بلدية غازي عنتاب تدعو لإحياء خط الحجاز وتعزيز التعاون مع سوريا

دعت رئيسة بلدية غازي عنتاب التركية فاطمة شاهين، الثلاثاء، إلى إحياء سكة حديد خط الحجاز التاريخي وتعزيز التعاون مع سوريا.

جاء ذلك خلال كلمتها في افتتاح "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" بولاية غازي عنتاب بتنظيم من وكالة الأناضول، وبمشاركة رفيعة المستوى من تركيا وسوريا.

وقالت شاهين في كلمتها إن هناك فرصا مهمة جدا في العلاقات التجارية مع سوريا يجب الاستفادة منها.

وأضافت: "يجب إعادة إحياء سكة حديد الحجاز التي أنشأها السلطان عبد الحميد".

ويُعد خط سكة حديد الحجاز من أبرز المشاريع التاريخية في المنطقة، إذ أُنشئ بين عامي 1900 و1908، وامتد بطول نحو 1322 كيلومترا بين الشام والمدينة المنورة، قبل أن يصل لاحقا مع الإضافات إلى نحو 1900 كيلومتر.

وتطرقت شاهين إلى الحرب في سوريا، مشيرة إلى أن العالم تجاهل المأساة الإنسانية هناك.

وأكدت أن الحروب التجارية مستمرة يوميا، وانتقدت الموقف الأمريكي من الأحداث في غزة، قائلة إن الولايات المتحدة تغض الطرف عن الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في غزة.

يُذكر أن فعاليات "قمة الأناضول لاقتصادات المدن" تعقد ليوم في مركز "مافيرا" للمؤتمرات والفنون بجامعة غازي عنتاب، بمشاركة وزير التجارة التركي عمر بولاط ووزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار، وممثلين عن قطاع الأعمال من البلدين.

ومن المنتظر أن تبحث القمة إمكانية إنشاء مناطق إنتاج وتجارة منظمة بشكل خاص بين غازي عنتاب وحلب، بما يتيح إقامة استثمارات واسعة النطاق لبناء منظومة إنتاج وسيطة على طول الشريط الحدودي بين البلدين.