 إسرائيل تطالب بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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إسرائيل تطالب بإلغاء مذكرة التوقيف الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بحق نتنياهو

تل أبيب - (د ب أ)
نشر في: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 1:16 م | آخر تحديث: الثلاثاء 9 يونيو 2026 - 1:18 م

طالب سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، بإلغاء مذكرة التوقيف الدولية الصادرة بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعد إيقاف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية عن العمل.

وكتب داني دانون، سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة، على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي، اليوم الثلاثاء، إن إيقاف كريم خان عن العمل "يثبت أن هذه المؤسسة فاسدة حتى النخاع... لقد حان الوقت لإلغاء لوائح الاتهام السخيفة ضد رئيس الوزراء نتنياهو!".

جدير بالذكر أن إيقاف خان عن العمل جاء في ظل مزاعم بسوء السلوك الجنسي تجاه زميلة مقربة. ومازال المدعي العام البريطاني في إجازة مؤقتة لأكثر من عام، ويعتزم العودة إلى عمله بمجرد الانتهاء من البت في هذه المزاعم.

وينفي خان جميع التهم الموجهة إليه.

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