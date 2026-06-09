محكمة استئناف بموسكو تؤيد حكم السجن الصادر بحق الفنان الألماني الساخر جاك تيلي

أيدت محكمة استئناف في موسكو، اليوم الثلاثاء، الحكم الصادر بحق الفنان الألماني الساخر، جاك تيلي، بالسجن لمدة ثمانية أعوام ونصف، بسبب عربات كرنفال قام بتصميمها.

وقام القاضي فلاديمير أوسوف، بقراءة قرار هيئة المحكمة المكونة من ثلاثة قضاة، حيث أشار إلى رفض الطعن الذي تقدم به الدفاع ضد الحكم، وتأييد الحكم.

وكانت محكمة في موسكو أدانت الفنان المعروف، في أبريل الماضي، غيابيا، بتهمة الإساءة إلى المشاعر الدينية ونشر معلومات زائفة عن القوات المسلحة الروسية، من خلال عروضه في مواكب الكرنفال التقليدية بمسقط رأسه، في مدينة دوسلدورف الواقعة غربي ألمانيا.

وقالت المحامية العامة ناتاليا دودكينا، إن القضية تعتبر الآن مغلقة، ما لم يطلب النحات رفعها إلى مستوى أعلى من الاختصاص القضائي.

وتعود خلفية القضية إلى عربات كرنفال صممها تيلي، والتي انتقد من خلالها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الحرب التي يخوضها ضد أوكرانيا.