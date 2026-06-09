كارني: الجسر الكندي عبر نهر ديترويت وهدد ترامب بعرقلته سيجري افتتاحه قريبا

قال رئيس الوزراء الكندي مارك كارني، اليوم الثلاثاء، إن الجسر الذي شيدته كندا مؤخرا عبر نهر ديترويت وهدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعرقلته سيتم افتتاحه قريبا.

ومن المقرر أن تتم يوم الجمعة القادم مراسم قص شريط لجسر جوردي هاو الذي تملكه كندا وولاية ميشيجان الأمريكية، على أن يتم افتتاح الجسر نفسه في وقت لاحق من الشهر الجاري.

وفي فبراير، طالب ترامب، كندا بالتنازل عن نصف ملكية الجسر على الأقل للحكومة الفيدرالية الأمريكية والموافقة على طلبات أخرى لم يتم تحديدها.

وبحسب المعلومات الواردة على الموقع الإلكتروني للمشروع، كان من المتوقع أن يتم افتتاح الجسر، الذي سيربط بين وندسور بمقاطعة أونتاريو الكندية ومدينة ديترويت الأمريكية وسيكون شريانا اقتصاديا حيويا بين كندا والولايات المتحدة، في مطلع العام الجاري.

وسمّي الجسر باسم هاو، لاعب الهوكي الكندي المخضرم الراحل الذي لعب 25 موسما مع فريق "ديترويت ريد وينجز".