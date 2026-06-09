ارتفاع حصيلة ضحايا زلزال الفلبين إلى 37 شخصا

قالت الوكالة الوطنية لمواجهة الكوارث في الفلبين، اليوم الثلاثاء، إن حصيلة ضحايا الزلزال الذي ضرب جنوب البلاد وبلغت قوته 7.8 درجة على مقياس ريختر ارتفعت إلى 37 شخصا.

وتم تسجيل 18 حالة وفاة في إقليم سارانجاني بجنوب البلاد، حيث أسفر الزلزال عن وقوع انهيار أرضي، و12 حالة وفاة من مدينة جنرال سانتوس، المنطقة الأكثر تضررا.

وقالت الوكالة، إنه تم تسجيل 3 حالات وفاة في إقليم ساوث كوتاباتو و4 حالات أخرى في منطقة دافاو.

وأضاف بيرناردو رافايلتو اليخاندرو نائب رئيس مكتب الدفاع المدني، أن 487 شخصا أصيبوا في الزلزال، الذي أدى لوقوع انهيار أرضي وتسبب في انهيار البنية التحتية وإلحاق الضرر بالطرق والجسور.

وقال المعهد الفلبيني لرصد النشاط البركاني والزلزالي، إنه سجل 1100 هزة ارتدادية منذ وقوع الزلزال أمس الاثنين، أقواها بلغت شدتها 6.7 درجة على مقياس ريختر.

ومن بين البنية التحتية التي تضررت بسبب الزلزال المطار الدولي في جنرال سانتوس، الذي يعد مركزا رئيسيا لنقل الركاب والبضائع في منطقة مينداناو بجنوب الفلبين، حيث أوقف عملياته أمس الاثنين.

وأضاف وزير النقل جيوفاني لوبيز، أن برج المطار و صالات الوصول تضررت، ولكن المدارج لم تتضرر.

وتابع، "خلال يوم، سوف نصدر أمرا يتيح بدخول طائرات عسكرية وإنسانية وحكومية لجلب الإمدادات"، موضحا "خلال أسبوع، نأمل في استئناف الرحلات التجارية في المطار".