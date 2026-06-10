قادة المملكة المتحدة يدعون إلى الهدوء بعد اعتقال سوداني مشتبه به في حادث طعن في بلفاست

دعا قادة المملكة المتحدة، اليوم الثلاثاء، إلى الهدوء بعد اعتقال رجل سوداني متهم بمحاولة قتل رجل في حادث طعن وحشي في أحد شوارع بلفاست؛ مما أثار احتجاجات مناهضة للهجرة لأن المشتبه به هو طالب لجوء.

وقالت الشرطة، إنه جرى نقل الضحية وهو في الأربعينات من عمره إلى المستشفى بعد إصابته بإصابات خطيرة في الوجه والرقبة والظهر في وقت متأخر من أمس الاثنين في شمال بلفاست، عاصمة ايرلندا الشمالية.

وجرى احتجاز المشتبه به (30 عاما) والذي لم يتم الكشف عن اسمه، ووجهت إليه تهم محاولة القتل وحيازة سكين في مكان عام والتهديد بالقتل، وتم العثور على سكين مطبخ في مكان الحادث.

وقال رايان هندرسون مساعد قائد الشرطة في أيرلندا الشمالية، إن الشرطة تحاول تحديد الدافع، لكن لا توجد معلومات تشير إلى أن الهجوم الذي تم تصويره بالفيديو له صلة بالإرهاب.

وأضاف أن الشرطة لا تبحث عن أي شخص آخر على صلة بالهجوم.

وذكر أن "هذا الهجوم الوحشي أرسل موجات من الصدمة عبر المجتمع، مما تسبب في قلق حقيقي".

وعقد قادة إيرلندا الشمالية وقائد الشرطة مؤتمرا صحفيا حثوا فيه الناس على عدم التحريض على الكراهية والخوف أو استهداف مجتمعات معينة بعد أن ذكرت وسائل الإعلام أنه تم التخطيط للاحتجاجات ردا على الحادث.

وتجمع متظاهرون في بلفاست، بالقرب من موقع الهجوم وفي ساوثهامبتون في إنجلترا، في الطرف الآخر من المملكة المتحدة، حيث أدى الحكم الأخير على رجل قتل طالبا جامعيا بسكين إلى حدوث اشتباكات عنيفة مع الشرطة.

وأثار هجوم بلفاست، تساؤلات فورية حول وضع المشتبه به كمهاجر، بما في ذلك من بعض السياسيين. وحث جافين روبنسون، زعيم الحزب الوحدوي الديمقراطي، السلطات على الحد من "الهجرة غير المنضبطة".

وأدان رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الهجوم، قائلا إنه " مثير للاشمئزاز" وأنه " لن يتسامح تجاه مشاهد عنف مثل هذه في شوارعنا".