قال اللواء إبراهيم عوض، المتحدث باسم محافظة القاهرة، إن الأجهزة التنفيذية شنت حملة مكبرة على محور عبد المجيد محمود التطويري الذي يمتد بطول 6 كيلو متر في المقطم، ضمن تنظيم الاستخدامات داخل المناطق التنموية والخدمية المطلة على العاصمة، والتي تُستغل كمناطق ترفيهية ومتنزهات للمواطنين.

وأوضح "عوض" عبر برنامج "من ماسبيرو" على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن المحور يضم نحو 6 مناطق خدمية جرى تخصيصها لمستأجرين، مشددً على ضرورة الالتزام بالمساحات المحددة لكل نشاط، مشيرًا إلى أنه رُصدت مخالفات تتعلق بالتعدي على المنطقة الخلفية الجبلية الواقعة خلف بعض المواقع، وهي مناطق ذات طبيعة شديدة الانحدار وتشكل خطورة على السلامة العامة.

وأضاف أن بعض المستأجرين تجاوزوا حدود المساحات المتعاقد عليها وامتدت أنشطتهم إلى الحواف الجبلية الخلفية، ما يمثل خطورة في حال تسرب المياه أو سوء الاستخدام، إذ قد يؤدي ذلك إلى حدوث انهيارات.

وأكد أن التعديات الخطرة أزيلت خلال الحملة، وجرى أخذ تعهدات من المستأجرين بالالتزام بالمساحات المخصصة لهم فقط، موضحًا أنه سيتم متابعة الوضع بشكل دوري ومستمر لضمان عدم تكرار المخالفات.

وأشار إلى وجود سور خلفي يفصل بين المناطق التنموية والحافة الجبلية، للحفاظ على سلامة المواطنين وزوار المنطقة.