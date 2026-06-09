مستوطنون إسرائيليون يحرقون مركبة فلسطينية في هجوم بنابلس

أحرق مستوطنون إسرائيليون، الثلاثاء، مركبة فلسطينية خلال هجوم نفذوه على قرية بيت إمرين شمال غرب مدينة نابلس، شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وقالت منظمة البيدر الحقوقية، في بيان وصل الأناضول، إن مستوطنين هاجموا القرية فجر اليوم، وأضرموا النار في مركبة تعود لفلسطيني، ما أدى إلى احتراقها بشكل كامل.

وأضافت أن المستوطنين حاولوا أيضا الاعتداء على عدد من المنازل والمركبات في القرية، قبل أن يتصدى لهم الأهالي ويجبرونهم على الانسحاب.

وأشارت المنظمة إلى أن استهداف الممتلكات المدنية وإحراق المركبات يشكل اعتداء مباشرا على المواطنين وممتلكاتهم، ويهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، ويزيد من حالة التوتر في الضفة.

وتشهد الضفة الغربية تصعيدا في اعتداءات المستوطنين على القرى الفلسطينية، تشمل إحراق الممتلكات والاعتداء على المواطنين، خاصة في المناطق القريبة من المستوطنات والبؤر الاستيطانية.

ويقيم نحو 750 ألف مستوطن إسرائيلي في 141 مستوطنة و224 بؤرة استيطانية بالضفة، بينهم 250 ألفا في 15 مستوطنة بالقدس الشرقية، ويرتكبون اعتداءات يومية بحق الفلسطينيين بهدف تهجيرهم قسرا.

وتشمل الاعتداءات أيضا تخريب وهدم منشآت ومنازل وحرق وتجريف أراض زراعية ومنع المزارعين من الوصول إليها.

وخلال مايو الماضي، ارتكب جيش الاحتلال الإسرائيلي 1108 اعتداءات بحق فلسطينيين وممتلكاتهم، فيما ارتكب المستوطنون 551 اعتداء، وفقا لهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية).

وقتل الجيش والمستوطنون منذ 8 أكتوبر 2023 ما لا يقل عن 1169 فلسطينيا، وأصابوا 12 ألفا و666، إضافة إلى اعتقال نحو 23 ألفا وتهجير 33 ألفا، حسب معطيات رسمية فلسطينية.