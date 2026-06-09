تثبيت عقوبة السجن 38 عاما بحق 5 إرهابيين حاولوا الفرار من سجن بتونس

ثبتت محكمة متخصصة في قضايا الإرهاب، اليوم الثلاثاء، حكما ابتدائيا بالسجن لمدة 38 عاما بحق خمسة عناصر إرهابية، لفرارهم من السجن في عام 2023 قبل أن تنجح قوات الأمن بعد أيام في إعادة اعتقالهم.

وتعد الحادثة، التي تعود إلى 31 أكتوبر عام 2023، من بين عمليات الفرار النادرة من سجن المرناقية القريب من العاصمة والمحاط بحراسة مشددة.

وكشفت التحقيقات عن استخدام السجناء لطرق فرار تقليدية من بينها قطع قضبان الزنزانة وعمليات تسلق للجدران بحبال، وعن عمليات تواطؤ داخل السجن.

وتصنف السلطات العناصر الإرهابية الخمسة التي نفذت عملية الفرار بـ"الخطيرة جدا"، من بينهم أحمد المالكي الملقب بـ"الصومالي"، وهم متورطون في قضايا اغتيال وعمليات إرهابية.

وشملت العقوبات أيضا، وفق ما نقل "راديو موزاييك" الخاص اليوم، 11 شخصا من بينهم موظفون بإدارة السجون وأعوان حراسة، حيث قضت المحكمة بسجنهم لمدة سبعة أعوام بينما قررت سجن ثمانية آخرين مدة عامين مع تأجيل تنفيذ العقوبة بحقهم.

ورفعت المحكمة التهم عن أربعة أشخاص من بينهم عناصر أمنية بإدارة السجون.