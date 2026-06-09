تنطلق صباح غد الأربعاء، فعاليات "كوكب الاندهاش" داخل مكتبة مصر الجديدة للطفل.

وقالت مروة عبدالرحمن مدير مكتبة مصر الجديدة للطفل، إن الفعالية تأتي في إطار الأنشطة العلمية الموجهة للأطفال، وتهدف إلى تبسيط المفاهيم العلمية من خلال تجارب تفاعلية ممتعة ومثيرة، تدمج بين التعلم والترفيه.

وتتضمن الفعالية، مجموعة من العروض العلمية اللافتة، من بينها: "سن الفيل الضخم"، و"النار الباردة والذاتية"، و"المياه السحرية"، و"الفوم المضحك"، وهي تجارب مصممة لإثارة فضول الأطفال وتشجيعهم على الاكتشاف.

وأضافت أن اليوم يشمل عرضا علميا (Science Show) يقدم تجارب آمنة ذات طابع ترفيهي، إلى جانب ورشة "فنان الفخار والطين" التي تتيح للأطفال تعلم التشكيل والإبداع بأساليب عملية وممتعة.

وتسعى الفعالية، إلى تنمية حب العلوم والتكنولوجيا لدى الأطفال، وتعزيز مهارات التفكير والاكتشاف من خلال أنشطة تفاعلية مبسطة وجذابة.