جسر يربط شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي يتعرض لأضرار جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية

قال مسؤولون روس، اليوم الثلاثاء، إن طائرات مسيرة أوكرانية ألحقت أضرارا بجسر رئيسي يربط شبه جزيرة القرم الخاضعة للسيطرة الروسية بالبر الرئيسي، وذلك لليلة الثانية على التوالي.

وقال رئيس الإدارة المعين من قبل روسيا، فلاديمير سالدو، عبر تطبيق تليجرام، إن جسر تشونهار، الذي يربط شبه جزيرة القرم بمنطقة خيرسون الأوكرانية المحتلة من قبل روسيا، قد تعرض لأضرار.

وأضاف سالدو أنه تم إغلاق الجسر أمام حركة المرور، ناصحا السائقين باستخدام الطريق البديل عبر ممر بيريكوب القريب، الذي يربط أيضا شبه جزيرة القرم بالبر الرئيسي الأوكراني.

وتأتي الهجمات الأوكرانية على الجسر في إطار عملية عسكرية بدأت في مايو الماضي بهدف عزل شبه جزيرة القرم، التي تعد مركزا عسكريا هاما لروسيا، والتي ضمتها موسكو بشكل غير قانوني من أوكرانيا في عام 2014.

وأدت الحملة الأوكرانية إلى فرض تقنين الوقود في شبه جزيرة القرم، التي تعد وجهة سياحية مهمة لروسيا.

من ناحية أخرى، استهدف هجوم روسي بالصواريخ والطائرات المسيرة بلدة تشوهوييف الأوكرانية في منطقة خاركيف شرقي أوكرانيا، خلال الليل، ما أسفر عن مقتل ثلاثة أشخاص على الأقل، وفقا للسلطات المحلية. كما أفادت التقارير بإصابة ثلاثة أشخاص آخرين.

وأعلنت القوات الجوية الأوكرانية أنها رصدت بحلول صباح اليوم الثلاثاء 168 طائرة مسيرة وصاروخا روسيا، مؤكدة أنه تم اعتراض 148 منها.