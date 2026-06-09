وزير الدفاع الألماني: فشل مشروع المقاتلة المشتركة لن يؤثر على العلاقات مع فرنسا

أعرب وزير الدفاع الألماني بوريس بيستوريوس عن خيبة أمله إزاء فشل مشروع التسليح الضخم لتطوير طائرة مقاتلة ألمانية فرنسية مشتركة.

وقال السياسي المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي، في برلين اليوم الثلاثاء:"يؤلمني هذا كثيراً، فكل مشروع ألماني فرنسي لا يكلل بالنجاح هو أمر لا يعجبني، لأنني أدرك أهمية التعاون الألماني الفرنسي في أوروبا".

وأوضح بيستوريوس أنه يجب في نهاية المطاف الفصل بين العقل والعاطفة، قائلاً: "لم يعد من الممكن التوصل إلى اتفاق هنا"، وتابع:" لقد تحدث كل من (المستشار الألماني) فريدريش ميرتس وأنا مع شركتي داسو وإيرباص بشكل مكثف، سواء ثنائياً أو متعدد الأطراف. كما حاول (الرئيس الفرنسي إيمانويل) ماكرون من جانبه. لكن تعذر التغلب على العقبات الحاسمة، أو أن قطاع الصناعة لم تكن لديه الإرادة للتغلب عليها".

وكانت مصادر في الحكومة الألمانية أعلنت مساء أمس الاثنين أن المستشار الألماني ميرتس والرئيس الفرنسي ماكرون توصلا إلى تقييم مشترك مفاده أن شركتي "داسو" و"إيرباص" لم تتمكنا من التفاهم في مشروع "نظام القتال الجوي المستقبلي".

وقال بيستوريوس إن " الإعلان عن نهاية المشروع في هذا التوقيت لم يعد أمراً مفاجئاً". لكنه أكد أنه لا يوجد سبب للاعتقاد بأن ذلك سيؤدي إلى توتر في العلاقات الألمانية الفرنسية. وأضاف: "كان مشروعاً أوروبياً كبيراً وطموحاً، لكنه اصطدم بالواقع. علينا أن نتعايش مع ذلك، ولا شيء يتغير في العلاقة مع فرنسا".

ورفض الوزير التعليق على المشروع البديل المحتمل للطائرة المقاتلة الجديدة، قائلاً: "نحن نجري بالفعل نقاشا حول هذا الأمر منذ أشهر مع جهات مختلفة".