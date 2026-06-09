وزيرة خارجية السويد تؤكد من الرياض إدانتها للهجمات الإيرانية وتدعو لعودة الملاحة في هرمز

أكدت وزيرة خارجية السويد ماريا مالمير ستينيرجارد، خلال لقائها في الرياض مع وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، إدانة مملكة السويد للهجمات الإيرانية، وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية "واس"، أن "وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، استعرض خلال لقائه في ديوان الوزارة بالرياض اليوم الثلاثاء مع وزيرة خارجية السويد ماريا مالمير ستينيرغارد العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها في مختلف المجالات".

وجرى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وتداعياتها الأمنية على دول المنطقة، وتأكيد مملكة السويد على إدانتها للهجمات الإيرانية وتضامنها مع الدول المتضررة، وضرورة عودة حرية الملاحة في مضيق هرمز إلى وضعه الطبيعي لحماية الاقتصاد العالمي من تبعات الأوضاع الراهنة، وفقا لـ"واس".

كما بحث الجانبان السعودي والسويدي، "الأوضاع الإنسانية في غزة، والخروقات الإسرائيلية للهدنة في لبنان، وأهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف التصعيد في المنطقة بما يحفظ السلم والأمن الإقليمي ويحول دون اتساع الصراع فيها".

وتأتي المباحثات السعودية - السويدية في الرياض اليوم الثلاثاء، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية المرتبطة بالمواجهة بين إيران وإسرائيل، وما رافقها من تداعيات أمنية على منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الصاروخية والطائرات المسيّرة التي استهدفت عدداً من دول المنطقة، والاضطرابات التي شهدها مضيق هرمز.

وفي وقت سابق من اليوم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن ملامح الاتفاق مع إيران قد تتضح خلال أيام قليلة، مؤكداً أن المفاوضات بين الجانبين وصلت إلى مراحلها النهائية.

جاء ذلك بعد إعلان إسرائيل وإيران وقفاً لإطلاق النار عقب هجمات متبادلة خلال اليومين الماضيين، في تصعيد هدد مسار المفاوضات الجارية بين واشنطن وطهران عبر الوساطة الباكستانية.