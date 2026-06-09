منتخب إنجلترا يلجأ لتقنيات تبريد متطورة لمواجهة حرارة مونديال 2026

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

استعان منتخب إنجلترا بتقنيات حديثة لمساعدة لاعبيه على التأقلم مع درجات الحرارة المرتفعة المتوقعة خلال منافسات كأس العالم 2026، التي تستضيفها الولايات المتحدة وكندا والمكسيك خلال شهري يونيو ويوليو.

ومن المقرر أن يعتمد الجهاز الفني بقيادة توماس توخيل على أجهزة تبريد متطورة ومحمولة لراحة اليد، بهدف المساهمة في خفض حرارة الجسم وتحسين معدلات الاستشفاء البدني أثناء المباريات والتدريبات.

وتحمل هذه التقنية اسم "CryoTherm Palm"، وتنتجها شركة متخصصة في مجال الاستشفاء الرياضي، حيث تشير الدراسات إلى أن تبريد راحتي اليدين يساعد على تقليل درجة حرارة الجسم الأساسية، ما ينعكس إيجابًا على الأداء البدني وسرعة التعافي.

ويخطط المنتخب الإنجليزي لاستخدام هذه الأجهزة خلال الحصص التدريبية وفترات التوقف المخصصة لشرب المياه أثناء المباريات، في إطار الاستعداد للتعامل مع الظروف المناخية الصعبة التي يتوقع أن تشهدها البطولة.

وتأتي هذه الخطوة ضمن سلسلة من الإجراءات التي تتخذها المنتخبات المشاركة لضمان الحفاظ على جاهزية اللاعبين البدنية طوال منافسات المونديال.