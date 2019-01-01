الكويت تتعاقد مع 350 معلما فلسطينيا للعام الدراسي الجديد

قال رئيس البعثة الكويتية وكيل مساعد الشؤون الإدارية والتطوير الاداري في وزارة التربية الكويتية فهد الغيص، إن الوفد استكمل التعاقد مع 350 معلما ومعلمة من فلسطين، للعام الدراسي 2020/2019.

وأوضح الغيص، في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) اليوم الثلاثاء، أنه تم التعاقد مع 62 معلما ومعلمة من الضفة الغربية، في حين تم التعاقد مع 288 معلما ومعلمة من قطاع غزة، متوقعا وصولهم إلى الكويت منتصف الشهر المقبل بعد إجازة عيد الأضحى.

وأشار الى أنه سيتم رفع توصية لوزارة التربية الكويتيةـ للبدء في العام القادم بالتعاقد مع المعلمين في قطاع غزة، بسبب الاقبال الكبير على تقديم الطلبات للالتحاق بالعمل في الكويت، مقارنة مع العدد في الضفة الغربية، لافتا الى أن المعلمين والمعلمات الذين تم التعاقد معهم، سينخرطون في العمل بداية شهر سبتمبر المقبل مع زملائهم من الكويتيين والوافدين الذين يعملون في مدارس وزارة التربية.

وأكد الغيص أن الأولوية لحملة الشهادات العليا، والزوج والزوجة، مشيرا إلى أنه بإمكان من تم التعاقد معهم من الجنسين، التقدم بطلب التحاق أسرته، ليتم البدء في الإجراءات الرسمية لاستصدار الإقامات.