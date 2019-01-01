الدفاع الأوكرانية: وفد فرنسي يزور دونباس

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا فرنسيًا برئاسة السفيرة الفرنسية لدى أوكرانيا، إيزابيل ديومون، قام بزيارة منطقة عملية القوات المشتركة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في إقليم دونباس.

وقالت الوزارة -في بيان أصدره مركزها الإعلامي ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية -إن الجانبين الفرنسي والأوكراني بحثا الوضع الحقيقي للتعاون المدني-العسكري في منطقة عملية القوات المشتركة في دونيتسك ولوهانسك.

كما قام الوفد الفرنسي بزيارة نقطة تفتيش في قرية هنوتوفي بمنطقة دونيتسك، حيث قام أفراد حرس الحدود التابعين لسرية من القوات المشتركة بمنطقة دونيتسك بإطلاع الوفد على خصوصيات عمل كل مداخل ومخارج نقاط التفتيش داخل في دونيتسك ولوهانسك.