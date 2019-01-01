 الدفاع الأوكرانية: وفد فرنسي يزور دونباس - بوابة الشروق
الثلاثاء 9 يوليه 2019 3:00 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

من المسئول الأول عن الخروج المبكر لمصر من كأس أمم أفريقيا؟
النتـائـج تصويت

الدفاع الأوكرانية: وفد فرنسي يزور دونباس

أ ش أ
نشر فى : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:57 م | آخر تحديث : الثلاثاء 9 يوليه 2019 - 2:57 م

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، أن وفدًا فرنسيًا برئاسة السفيرة الفرنسية لدى أوكرانيا، إيزابيل ديومون، قام بزيارة منطقة عملية القوات المشتركة في منطقتي دونيتسك ولوهانسك في إقليم دونباس.

وقالت الوزارة -في بيان أصدره مركزها الإعلامي ونقلته وكالة أنباء "يوكرينفورم" الأوكرانية -إن الجانبين الفرنسي والأوكراني بحثا الوضع الحقيقي للتعاون المدني-العسكري في منطقة عملية القوات المشتركة في دونيتسك ولوهانسك.

كما قام الوفد الفرنسي بزيارة نقطة تفتيش في قرية هنوتوفي بمنطقة دونيتسك، حيث قام أفراد حرس الحدود التابعين لسرية من القوات المشتركة بمنطقة دونيتسك بإطلاع الوفد على خصوصيات عمل كل مداخل ومخارج نقاط التفتيش داخل في دونيتسك ولوهانسك.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك