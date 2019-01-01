رئيسة هونج كونج التنفيذية: مشروع قانون تسليم المطلوبين «كأن لم يكن»

أعلنت الرئيسة التنفيذية لهونج كونج كاري لام، اليوم الثلاثاء، إن مشروع القانون الذي يسمح بتسليم المطلوبين إلى الصين بات "كأن لم يكن"، راضخة للضغط الشعبي والاحتجاجات الحاشدة التي استمرت أسابيع في المركز المالي الآسيوي، حسبما أفادت وكالة أنباء بلومبرج.



وقاومت لام دعوات سحب مشروع القانون على مدار أسابيع رغم المسيرات التاريخية والاحتجاجات العنيفة في بعض الأحيان، بما في ذلك نهب المجلس التشريعي للمدينة.



يشار إلى أنه خلال الشهر الماضي، شهدت هونج كونج أكبر احتجاجات لها منذ ثلاثة عقود ضد مشروع قانون تسليم المطلوبين، وسط مخاوف من المواطنين من تآكل الحريات المكفولة لهم عندما سلمت بريطانيا المدينة إلى الصين في عام 1997.