إسرائيل تعلن اكتشاف مزيد من الأنفاق من غزة إلى أراضيها

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أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء الاثنين، أنه تم اكتشاف نفق آخر عبر الحدود تم حفره من غزة إلى الأراضي الإسرائيلية في الجزء الجنوبي من القطاع أثناء تشييد جدار تحت الأرض، بحسب صحيفة"جيروزاليم بوست" في موقعها الإلكتروني.

واكتشفت إسرائيل 15 نفقًا تستخدم لشن هجمات عبر الحدود من قطاع غزة ودمرتها .

وبحسب الصحيفة، أكملت إسرائيل حوالي 30 كيلومترًا من الحاجز البحري والجوي الجديد لقطع أنفاق حماس مع تعزيز السياج فوق الأرض.

ويبلغ طول الجدار الجديد 65 كيلومترًا ويمتد على طول الطريق الممتد من الجدار البحري الجديد بالقرب من شاطئ زيكيم في الشمال إلى معبر كيرم شالوم (كرم ابوسالم) في الجنوب.

وهذا الجدار مصنوع من الفولاذ المجلفن ، ويزن حوالي 20 ألف طن وسيصل ارتفاعه إلى حوالي 6 أمتار.

وفي وقت سابق اليوم الاثنين، أعلن الجيش الإسرائيلي عن اسقاط طائرة مسيرة انطلقت من قطاع غزة إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، دون المزيد من التفاصيل.

ولم يصدر أي تعقيب فوري من الفصائل الفلسطينية.

كانت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة حماس، أعلنت عام 2014 عن تطوير طائرات مسيرة للاستطلاع والهجوم وتسييرها باتجاه إسرائيل لأول مرة.