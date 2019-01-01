وزير الاقتصاد الألماني: على ألمانيا أن تزيد من سرعة الابتكار

ذكر وزير الاقتصاد الألماني، بيتر ألتماير، أنه يتعين على بلاده بذل مزيد من الجهود في تطوير تكنولوجيات المستقبل المهمة.

وقال الوزير عقب زيارته للمقر الرئيسي لشركة تكنولوجيا المعلومات الأمريكية العملاقة "جوجل" في مدينة ماونتن فيو بولاية كاليفورنيا الأمريكية أمس الاثنين (التوقيت المحلي): "يتعين علينا في ألمانيا بذل كافة الجهود لزيادة سرعة الابتكار... هدفنا هو أن تظل ألمانيا بلدا صناعيا رائدا في عصر الرقمنة".

وذكر ألتماير أنه تحدث مع مديري جوجل حول المركبات ذاتية القيادة وتطورات أخرى للمستقبل.

وكان ألتماير أشار في استراتيجيته الصناعية من قبل إلى تراجع ألمانيا وأوروبا في مجال تكنولوجيات المستقبل، التي تتميز بها شركات أمريكية وصينية على وجه الخصوص.

وردا على سؤال، حول ما إذا كانت ضرائب الرقمنة ضمن الموضوعات التي تحدث فيها ألتماير مع مديري جوجل، قال الوزير إنه سيُجرى مناقشة هذا الموضوع على مستوى الاتحاد الأوروبي وقمة العشرين، موضحا أن مثل هذه المواضيع لا يتم التحدث عنها على نحو ثنائي مع الشركات.

وذكر ألتماير أن المشكلة الرئيسية هي أن هناك حافزا لخفض الضرائب في عالم تسوده العولمة بهذه القوة، موضحا أن هذه المشكلة لا تخص جوجل وحدها، مشيرا إلى أنه يتعين على الأوساط السياسية أن تضمن عبر القوانين سيادة عدالة ضريبية على مستوى العالم.

تجدر الإشارة إلى أن شركات الإنترنت العملاقة، مثل جوجل وفيسبوك، تدفع ضرائب أقل على نحو واضح مقارنة بالشركات الصناعية التقليدية، لأنه يصعب حتى الآن حاليا شمولها بقواعد الضرائب السارية.

وكانت مجموعة الدول الصناعية والصاعدة العشرين الكبرى اتفقت في يونيو الماضي في بيانها المشترك على زيادة فرض ضرائب على الشركات الكبرى.